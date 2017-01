Sarah Lombardi: So will sie die Vergangenheit endlich hinter sich lassen

Sarah Lombardi: So will sie die Vergangenheit endlich hinter sich lassen

Sarah Lombardi will sich die Kritik ihrer Fans nicht mehr zu Herzen nehmen. Mit einem lustigen Foto auf Facebook machte sie heute klar, dass sie die Sache entspannt sehen muss und über fiese Kommentare nur noch lachen kann.

Bei einem Live-Video wird allerdings klar, wie nah ihr die bösen Sprüche ihrer Fans noch gehen. Traurig blickt sie in die Kamera und kann direkt mitverfolgen, wie ihre Anhänger über sie herziehen. Dennoch will sie stark bleiben und erklärt: „Die negativen Kommentare werden natürlich einfach ignoriert. Was nicht heißt, dass es mich nicht interessieren würde, dass es mir nicht nahe geht oder sonst was. Aber ich denke einfach, dass es jetzt wirklich an der Zeit ist, nach vorn zu schauen und nicht mehr in die Vergangenheit zu blicken.“

Einige Fans ermutigen sie dabei und versichern ihr, dass sie den richtigen Weg gewählt hat. „Lass dich nicht ärgern und zieh dein eigenes Ding durch, Sarah! Du machst das schon richtig so“, ist in den Kommentaren zu lesen.

Bleibt zu hoffen, dass sich die Lage bald beruhigt und die 24-Jährige bald glücklich in die Zukunft blicken kann.