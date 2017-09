Sarah Lombardi: Sucht sie im Netz nach einem neuen Mann?

Sucht Sarah Lombardi etwa nach einem neuen Mann? Und dann auch noch im Internet? Schaut man auf die Website "singletreffen.de", sieht es ganz danach aus.

Denn: Da gibt es ein Profil von einer "sahra0131" - auf den Bildern: Sarah Lombardi. In der Beschreibung stehen unmissverständliche Sätze wie: "Ich suche einen neuen Mann" und "Will geliebt werden".

Das Profil von "sahra0131" auf "singletreffen.de" Screenshot/singletreffen.de

Sarah Lombardi: "Das Profil ist nicht von mir"

Offenbar sind das jedoch Aussagen, die nicht auf die echte Sarah zutreffen: "Das Profil ist nicht von mir, sondern eine absolute Fälschung", sagte die Sängerin zur "Bild".

Die Fotos sind von einem TV-Dreh - diese müssen die Ersteller des Dating-Profils kopiert und unerlaubt verwendet haben.

"Solche FakeSachen auf meine Kosten finde ich nicht gut", so Sarah weiter. Dennoch will sie keine Anzeige gegen den oder die Ersteller des Profils stellen. Dafür, dass es gelöscht wird will nun ihr Management sorgen. Es habe bereits Kontakt zu den Online-Portal aufgenommen.