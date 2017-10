Sarah Lombardi: Süße Glückwünsche von Pietro Lombardi

Süße Geburtstagsgrüße an Sarah Lombardi!

Die Sängerin, die heute ihren 25. Geburtstag feiert, durfte sich über zahlreiche Glückwünsche zum Ehrentag freuen - und über diesen wahrscheinlich ganz besonders!

Denn unter den Gratulanten auf Facebook war auch Ex-Freund Pietro Lombardi, der sich mit einer herzlichen Botschaft an seine Verflossene wendete.

Unter ein Foto, auf dem Sarah ein Küsschen von Sohnemann Alessio bekommt, schreibt der Sänger mit bunten Emojies:

"Happy Birthday. Möge Gott dich und unseren Sohn immer beschützen, dein Pie!"

Pietro Lombardi gratuliert Sarah zum 25. Facebook / Sarah Lombardi / Pietro Lombardi

Süße Glückwünsche - auf die auch die Fans mit Begeisterung reagieren:

"Pietro, super Aktion und schöne Geste! Genau so müssen sich Eltern, auch wenn sie getrennt sind, benehmen. Respekt", schreibt ein User voller Bewunderung, "Schön geschrieben, Pietro! Sie ist und bleibt die Mutter deines Sohnes und es ist schön zu sehen und zu hören, dass ihr euch wieder besser versteht als vor einem Jahr!", findet auch ein anderer.

Tja, es scheint, als ob sich das ehemalige DSDS-Paar inzwischen wieder deutlich näher gekommen ist - so hat es sogar den Anschein, als ob Sarah Lombardi mit ihrem Ex Pietro in ihren Geburtstag hineinfeierte...