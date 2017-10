Sarah Lombardi: Süße Liebesbotschaft von diesem Promi-Mann!

Geht da also doch was? Noch vor seinem Einzug ins Big Brother Haus im August schwärmte Mister Germany Dominik Bruntner von Sarah Lombardi und ließ die Gerüchteküche aufkochen! Jetzt erhitzt er wieder die Gerüchte: Sind die beiden etwa heimlich zusammen?

Dominik Bruntner: "Sarah sieht natürlich mega aus!"

Schon im August schwärmte Dominik Bruntner: "Ja, die Sarah Lombardi hab ich jetzt erst kennengelernt auf Mallorca und wir waren feiern. Ist schon ne Coole und sieht natürlich auch mega aus." Zuvor lernte er Sarah auf einer Party auf Mallorca kennen und postete einen süßen Schnappschuss.

Sarah Lombardi und Dominik Bruntner auf einer Party Instagram/ Dominik Bruntner

Jetzt schickt er ihr wieder über Instagram eine süße Liebesbotschaft.

Dominik Bruntner sendet Sarah Lombardi süße Liebesgrüße

Die Sängerin postete erst kürzlich auf ihrer Instagramseite ein Foto von sich und Alessio. Und nicht nur die Fans kommentieren fleißig unter dem Bild. Auch Mister Germany hinterlässt der Sängerin eine süße Nachricht: Und zwar zwei Emojis mit Herzchen. So so, was soll denn das bedeuten?

Dominik Bruntner schickt Sarah süße Emojis Instgram/ Sarah Lombardi

Beide schweigen. Doch seit einigen Wochen ist Sarah offiziell von ihrem Ex Michal T. getrennt. Und auch Dominik ist Single. Die Bahn für eine Romanze ist also in jedem Fall frei....