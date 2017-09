Sarah Lombardi: Tolle Neuigkeiten

Nach ihrer Schwangerschaft litt Sarah Lombardi lange unter den zusätzlichen Pfunden. Die junge Mutter fühlte sich in ihrem Körper nicht richtig wohl und musste sich viele böse Sprüche von ihren Fans anhören.

Nun hat die 24-Jährige aber endlich den Dreh raus und scheint Gefallen an ihrem neuen Sportprogramm zu finden. „So wie jetzt, in diesem Fitness-Wahn, war ich noch nie. Ich merke, dass die Kilos runtergehen", freut sich Sarah im RTL-Interview.

Inzwischen verbringt sie fast jeden zweiten Tag im Fitnessstudio und wiegt 54 Kilo. „Auf einmal funktioniert es dann und ich glaube wahrscheinlich schon, dass es ganz viel damit zu tun hat, was bei mir gerade drumrum so passiert, aber ich glaube, wenn man den ersten Sprung geschafft hat, dann geht es auch viel schneller", erklärt die Sängerin. Fiese Kommentare über ihren Körper muss sie sich in Zukunft hoffentlich nicht mehr anhören.