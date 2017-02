Sarah Lombardi: Trennung von Michal T.?

Ob Sarah Lombardi nach ihrer Trennung von Pietro Lombardi tatsächlich direkt mit ihrem Ex-Freund Michal T. zusammengekommen ist, weiß wohl nur sie selbst. Der Öffentlichkeit wollte die junge Mutter zu diesem Thema lieber keine zu genauen Auskünfte geben. Sarah Lombardi hat lediglich erklärt, dass sie und der Mann, mit dem sie ihren Ehemann Pietro betrogen hat, regelmäßig Kontakt haben. Sarah und Michal haben sich oft getroffen, sind gemeinsam übers Wochenende weggefahren und wollten einfach mal schauen, was so passiert. Was Sarah Lombardi über ihr Verhältnis zu Michal T. preisgegeben hat, klang doch schon sehr nach einer Beziehung. Doch nun hat die Sängerin ein sehr klares Statement zu ihrer Beziehung abgegeben und das klingt irgendwie eher nach einer Trennung. Oder was meint ihr?