Sarah Lombardi: Trennung von Michal T.!

Das war wohl nichts! Erst im Oktober trennten sich Sarah Lombardi und Pietro, weil die Sängerin ihren Mann mit ihrer Jugendliebe Michal T. betrogen hatte. Nach dem riesen Knall schien es für Sarah und Michal allerdings ein Happy End zu geben. Doch nun der Schock: Sarah und Michal haben sich nach nur wenigen Monaten getrennt. Das berichtet gerade die "Bild". Doch was ist passiert?

Sarah Lombardi und Michal: Nur noch Zoff?

Gerade erst verbrachten Sarah Lombardi und Michal ihren ersten gemeinsamen Urlaub mit Alessio in der Türkei. Nun ist überraschend Schluss! Über die genauen Gründe ist laut "Bild" nichts bekannt. Doch aus dem Umfeld heißt es, dass es in der letzten Zeit immer wieder Streit zwischen Sarah und Michal gegeben haben soll.

Sarah Lombardi: Gewaltvorwürfe um Michal

Zuletzt machten sogar schlimme Gewaltvorwürfe um den neuen Freund von Sarah die Runde. Eine vermeintliche Freundin der Musikerin verriet InTouch Online, dass Michal angeblich handgreiflich gegenüber Sarah geworden sei und sie schlecht behandelt habe. Hat sie deswegen den Schlussstrich gezogen?

Erst gestern postete Sarah Lombardi einen bedeutungsschwangeren Spruch bei Snapchat. „Am Ende enttäuschen dich die am meisten, von denen du es am wenigsten erwartet hast …“, schrieb sie dort. Deutete sie da schon die Trennung an? Mittlerweile ist der Spruch wieder verschwunden. Außerdem postete sie ein Bild aus einem Planschbecken mit den Worten „You shot me down“ (deutsch: Du hast mich heruntergezogen). Scheint als würde sie die Trennung nicht ganz so leicht nehmen.

Ein offizielles Statement zur Trennung selbst gibt es bisher nicht.

Sarah Lombardi: Liebescomeback mit Pietro?

Doch kehrt Sarah jetzt wieder zu Ex Pietro Lombardi zurück? Die Scheidung der beiden ist offenbar noch nicht durch. Und Pietro erklärte erst kürzlich bei "Global Gladiators", dass Sarah nach der Trennung noch auf ein Liebescomeback gehofft hat. Doch ob der Sänger seine Ex nach allem was passiert ist wieder zurücknehmen würde? Das ist wohl fraglich....