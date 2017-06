Sarah Lombardi: Trennung von Michal wegen Pietro?

Was für eine Überraschung, Sarah Lombardi und Michal T. sollen angeblich wieder getrennte Wege gehen. Dabei hat die junge Mutter sogar ihre Ehe mit dem einstigen DSDS-Sieger Pietro Lombardi für ihre Jugendliebe aufs Spiel gesetzt. Es kam, wie es kommen musste. Nach einigen Wochen der Heimlichtuerei flog die Affäre von Sarah und Michal auf und Sarah und Pietro trennten sich. Doch könnte nun plötzlich der einst gehörnte Pietro der Grund für das überraschende Liebes-Aus zwischen Sarah und Michal sein? Denn dass sich die getrennten Eheleute sich mit der Zeit wieder angenähert haben, war nicht zu übersehen. Möglicherweise hat genau das dem neuen Lover der Sängerin nicht gepasst Angeblich soll es immer wieder zu Streitereien gekommen sein, die dann letztendlich zur Trennung geführt haben sollen.

Die Wut ist verflogen: Damit begeistert Sarah Lombardi ihre Fans

Michal T. war möglicherweise nicht erfreut über die Annäherung von Sarah und Pietro Lombardi

Sarah und Pietro Lombardi schienen in letzter Zeit wieder näher zusammengerückt zu sein. Pietro grüßte seine Ex liebevoll zum Muttertag, Sarah zauberte zu Pietros Geburtstag gemeinsam mit Söhnchen Alessio ein paar Muffins. Michal T. hingegen soll laut einem Insider unter schlimmer Eifersucht leiden. Die Quelle verreit inTouch Online gegenüber bereits vor Wochen, dass Sarah ohne ihn praktisch nie das Haus verlassen darf. Gut möglich also, dass ihm der freundschaftliche Kontakt seiner Freundin Sarah Lombardi zu ihrem Noch-Ehemann Pietro Lombardi nicht in den Kram gepasst hat. Nun bleibt wohl abzuwarten, ob es nicht doch noch ein Liebecomeback von Sarah du Pietro Lombardi geben könnte.