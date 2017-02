Sarah Lombardi: TV-Comeback beim "Promi-Curling-Abend" auf RTL II

Sarah Lombardi startet im TV jetzt voll durch. Während Pietro Lombardi jetzt bei „Let’s Dance“ jeden Freitag das Tanzbein schwingen wird, feiert nun auch Sarah Lombardi in der ersten Live-Show nach dem Liebes-Aus ihr großes TV-Comeback.

Die Sängerin macht beim großen „Promi-Curling-Abend“ auf RTL II mit und wird dort gemeinsam mit den Reimanns unter anderem gegen Lucas Cordalis und den Stars aus „Köln 50667“ antreten. „Beim Promi Curling mache ich mit, weil ich Bock drauf habe. Ich habe auch beim Promi-Kegeln mitgemacht und auch das hat mir sehr viel Spaß gemacht“, erzählt Sarah Lombardi im exklusiven Interview mit InTouch Online.

Vorher hat die Sängerin den Wintersport noch nie gemacht: „Das ist das erste Mal. Davor habe ich das noch nie gemacht“, so Sarah Lombardi. Sie freut sich auf die Herausforderung und vor der Show steht noch ein Training an. „Wir werden dafür noch trainieren“, erzählt Sarah Lombardi. Den großen „Promi-Curling-Abend“ zeigt RTL II am Sonntag, dem 26. Februar um 20:15 Uhr live.