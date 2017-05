Sarah Lombardi: Überraschende Sex-Beichte bei Promi Shopping Queen!

Als Sarah Lombardi bei "Let's Dance" zur Musik von "Fifty Shades of Grey" performte, stand den meisten Zuschauern der Mund ganz weit offen. Denn so sexy und freizügig kannte man die junge Mutter gar nicht. Der Auftritt ist bis heute legendär!

Doch kann da der Auftritt bei "Promi Shopping Queen" mithalten? Das Thema ist vielversprechend: "Drunter und drüber – Style sexy Wäsche sichtbar!" Doch trotz sexy Thema überrascht Sarah Lombardi mit einer unerwarteten Sex-Beichte.

Bei Promi Shopping Queen zeigt sich Sarah Lombardi weniger freizügig

Bei "Promi Shopping Queen" tritt Sarah Lombardi gegen Motsi Mabuse und Janine Kunze an. Die drei Ladies müssen sich dem sexy Thema stellen, um die 3000 Euro zu gewinnen. Und sie bekommen dafür noch eine Überraschung von Guido Maria Kretschmer - eine Tasche mit Hinweisen auf ihr Outfit! "In dieser Tasche habe ich für jede einzelne Kandidatin individuelle und auf sie zugeschnittene Hinweise versteckt. Das können Kleinigkeiten sein, die sie in ihr finales Outfit einbauen können oder Dinge, die erkennen lassen, um welchen Style es sich handeln soll. Jede Kandidatin geht dann mit ihrer Fashion Bag auf Shoppingtour", erklärt Guido.

Doch obwohl nach "Let's Dance" alle wissen, dass Sarah auch ein richtiges Vamp sein kann, tut ausgerechnet sie sich richtig schwer! Denn die Sängerin beichtet, dass sie noch nie Strapsen getragen hat! "Also mich verwirrt das total, was in der Tasche drin ist. Manche Dinge kannte ich überhaupt nicht und Strapse habe ich noch nie in meinem Leben getragen", verrät sie unsicher.

Sarah Lombardi bei Promi Shopping Queen: Peinlicher Nippel-Fail!

Überhaupt hat Sarah Lombardi zunächst wenig Glück. Im Dessousladen werden ihr nur durchsichtige BH's gezeigt und auch einen BH der die Nippel ganz unbedeckt lässt. Ein absolutes No Go für Sarah! Die will zwar sexy rüberkommen, aber auch nicht alles zeigen. Ob die Musikerin noch die passende Unterwäsche findet? Die Antwort gibt es bei:

