Sarah Lombardi überrascht mit neuem Look

Sie wäre wahrlich nicht die erste Frau, die den neuen Lebensabschnitt nach einer Trennung mit einem Frisörbesuch eingeläutet hätte. Und so überraschte nun auch Sarah Lombardi ihre Fans mit einem neuen Look...

Bei Facebook postete die junge Mutter ein Bild, auf dem ihre Haare deutlich heller wirken. "Ihr Lieben, habt ihr die Feiertage schön verbracht? ", schreibt Sarah zu dem Bild, auf dem sie ihren Fans ein Küsschen schickt. So viel Liebe, wie sie gibt, bekommt sie allerdings nciht zurück. Die Kommentare unter dem Bild sind so gehässig wie eh und je...

Sarah Lombardi gönnt sich keine Auszeit

Noch-Ehemann Pietro kündigte derweil noch an Weihnachten an, sich eine Auszeit nehmen zu wollen. Diesem Beispiel folgt Sarah offenbar nicht. Sie postet fleißig weiter - und erntet so einen Shitstorm nach dem nächsten. Auch wenn sie kürzlich noch betonte, mit Michal T. sei alles aus, haben die Fans ihr den Seitensprung offenbar noch nicht verziehen. Dass sie sich mit ihrem Ex-Lover vor Kurzem auch noch öffentlich auf dem Weihnachtsmarkt zeigte, macht die Situation sicher auch nicht besser...

Die Trennung von Pietro setzt Sarah zu

Fest steht, dass sie das Liebesaus sicher nicht kalt lässt. Zuletzt zeigte sie sich deutlich abgemagert, und auch der neue Look ist ein Indiz dafür, dass sie dringend einen Neustart herbeisehnt. Vielleicht gelingt ihr das ja 2017...