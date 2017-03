Sarah Lombardi überrascht mit neuer Frisur!

Neues Leben, neuer Look! Spätestens seit der Trennung von Pietro fängt für Sarah Lombardi ein neues Leben an: Sie muss sich jetzt jobtechnisch alleine durchschlagen und hat mit Ex Michal eine neue Liebe gefunden. Und passend zum neuen Lebensabschnitt, musste nun auch eine neue Frisur her!

Sarah Lombardi ist jetzt blond

Die Sängerin überrascht ihre Fans jetzt mit blonden Strähnen! Stolz präsentiert Sarah Lombardi ihren neuen Look bei Facebook - und erntet zahlreiche Komplimente!

Die Fans von Sarah Lombardi sind mehr als begeistert von der Veränderung. "Wow, das sieht klasse aus helle Strähnchen, steht dir supergut", "Deine blonden Strähnen stehen dir sehr gut" und "Ich finde sie richtig schön", kommentieren sie fleißig.

Seit ihrem Durchbruch bei DSDS kannte man Sarah Lombardi mit dunklen, langen Haaren. Diesen Look hat sie in den vergangegen 6 Jahren nicht geändert. Doch jetzt war endlich Zeit für eine Veränderung.

Nicht nur Sarah Lombardi hat einen gewagten neuen Look

Und Sarah Lombardi ist nicht die EInzige die mit einer neuen Frisur überrascht. Auch Söhnchen Alessio war ganz offenbar beim Friseur. Doch seine Frisur kam alles andere als gut an. Denn als Pietro Lombardi nun eine Foto des Kleinen postete, waren die Fans von seinem Look schockiert: Die Seiten des Jungen sind komplett kurzgeschnitten! Für viele Fans geht dieser Look gar nicht!