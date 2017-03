Sarah Lombardi überrascht mit gefühlvoller Liebeserklärung

Hach, was für eine schöne Liebeserklärung!

Auf ihrer Facebook-Seite überraschte Sarah Lombardi ihre Fans heute mit einem liebevollen Post über ihren Sohn. Der Stress der vergangenen Monate scheint ihr noch einmal vor Augen geführt zu haben, was im Leben wirklich zählt. „Mein kleiner Held, du bist das Allerschönste, was mir jemals passiert ist, bist alles, was ich zum Leben brauche“, schreibt die 25-Jährige gerührt. „Du gibst mir die Kraft, die ich brauche und nimmst mir mit nur einem Lächeln meine Sorgen, wenn ich traurig bin.“

Doch nicht alle Fans scheinen von dem Text begeistert zu sein. Viele sind der Meinung, dass Sarah damit nur Aufmerksamkeit bekommen und Sympathiepunkte sammeln möchte. Doch davon lässt die Mama sich nicht beirren. „Ich bewundere dich dafür, wie viel Energie in dir steckt, welche Lebensfreude und was für ein kleines, tapferes Herzchen du in dir trägst“, heißt es weiter.

Einige Follower ergreifen auch sofort Partei für die Sängerin und nehmen sie vor den Hatern in Schutz. Es scheint, als würde nach all den hasserfüllten Monaten endlich ein wenig Vernunft auf ihrem Facebook-Kanal einkehren.