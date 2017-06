Sarah Lombardi und Michal: Das ist der Trennungsgrund!

© about you

Es begann mit einer Affäre, dann wurde es die ganz große Liebe – nun ist aber wieder alles vorbei! Sarah Lombardi und Michal T. haben sich getrennt!

Zwar haben das die beiden noch nicht offiziell bestätigt, aber immer mehr Freunde haben sich zu dem Liebes-Aus geäußert. Bisher war noch nicht klar, weshalb sich Sarah und Michal getrennt haben – bis jetzt! Denn nun hat ein Insider verraten, warum die Beziehung in die Brüche ging.

Für Sarah und Michal war eine TV-Doku vorgesehen – das war für ihn jedoch zu viel. "Er wollte nur mit ihr zusammen sein, aber nicht in der Öffentlichkeit", sagte eine Quelle in der „OK!“. Offenbar will Michal nicht groß in die Öffentlichkeit und dem Medientrubel fern bleiben.

Bisher hielt sich Michal auch weitgehend zurück. Zwar gab es ein paar wenige Selfies, die meisten Schnappschüsse sind jedoch von anderen Leuten aufgenommen wurden. Die TV-Show soll jedenfalls der Trennungsgrund gewesen sein und vielleicht wird sich ja bald Sarah selbst dazu äußern…