Sarah Lombardi: Vagina-Fail bei Facebook

Na hoppla, bei diesem Foto gucken die Fans aber ganz genau hin! Sarah Lombardi postete jetzt ein Bild aus ihrem Teneriffa-Urlaub bei Facebook und löste damit eine riesen Debatte aus...

Denn: Auf den ersten Blick wirkt es fast so, als sei die junge Mutter auf dem Foto unten ohne zu sehen. Und prompt hagelt es verwirrte Nachfragen. "Sieht nackig aus, oder?", "Was interessiert euch ihre Pflaume?" oder "Die hat keine Hose an", lauten die Kommentare.

Fotoshooting Was macht ihr so ? Ps: bin mal gespannt was es zu meckern gibt hihi Posted by Sarah Lombardi on Donnerstag, 6. Juli 2017

Tatsächlich lässt sich auf dem Bild nicht eindeutig erkennen, wie Sarahs Badeanzug mit dem hohen Beinausschnitt unten weitergeht. Und offenbar lässt ihr Bild Spielraum für Fantasie. Aber von den User-Kommentaren wird sie sich ihren Urlaub sicher nicht verderben lassen...