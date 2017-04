Sarah Lombardi: Vermarktet sie wieder ihr Privatleben?

Es war eine echte Sensation, als Sarah Lombardi sich in dieser Woche endlich ganz öffentlich mit ihrem Wieder-Freund Michal T. auf dem ersten Liebes-Selfie zeigte. Eigentlich eine süße Geste, doch die hat auch einen bitteren Beigeschmack! Denn statt das Bild auf Facebook oder Instagram zu posten, benutzt sie dafür ihre App. Will sie wieder mit ihrem Privatleben Geld verdienen?

Sarah Lombardi: Erstes Liebes-Selfie mit Michal

Sarah Lombardi zeigt sich in ihrer App

Normalerweise postet Sarah Lombardi private Einblicke in den gängigen sozialen Netzwerken. Für die Liebes-Selfie-Premiere hat sie sich plötzlich für ihre App entschieden! Aber wieso? Wer das Bild sehen will, muss sich die App herunterladen. Die App von Sarah ist kostenlos, dort können die Fans die Klamotten nachkaufen, wenn ihnen ein Look der Sängerin gefällt. Doch das bedeutet, dass Sarah Lombardi so oder so sicherlich Geld mit der App verdient.

Sarah Lombardi: Auch Alessio zeigt sie plötzlich von vorne

Und nicht nur das Liebes-Selfie mit Michal landete auf der App - Sarah Lombardi zeigt auch plötzlich Sohn Alessio von vorne. Auf Facebook & Co. bekommen die Fans das Gesicht des Kleinen nicht zu sehen - auf der App schon. Eine echte Überraschung!

Sarah Lombardi zeigt ihren Sohn Alessio in ihrer App Sarah Lombardi App

Sarah Lombardi lebte ihre Liebe schon früher öffentlich

Schon mit Noch-Ehemann Pietro Lombardi durfte jeder das Liebesglück begleiten. Die beiden hatten ihre eigene Doku und teilten so ziemlich alles mit ihren Fans. Scheint, als würde Sarah diesen Weg langsam auch mit ihrer neuen Liebe einschlagen...