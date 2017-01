Gestern äußerte Sarah Lombardi sich in einem langen Facebook-Post zu den Ereignissen der letzten Monate. Mit ihrem Statement möchte sie den Spekulationen endlich ein Ende bereiten und die negativen Schlagzeilen hinter sich lassen.

Zusammen mit ihrem Post veröffentlichte sie außerdem ein Video, in dem sie weitere Details zu ihrer Ehe mit Pietro Lombardi und ihrer Affäre mit ihrem Ex-Freund verrät. "Für mich war das überhaupt keine einfache Situation, mich mit jemand anderem zu treffen, während mein Mann mit Alessio zu Hause war", gesteht die 24-Jährige unter Tränen. „Man geht davon aus, dieser Frau sind Mann und Kind egal. Die möchte jetzt einfach mal was anderes erleben. Das war es aber überhaupt nicht. Sondern ich glaube, dass es bei mir eher um Schwäche ging; dass es mir an Selbstbewusstsein gefehlt hat.“

Von den fiesen Kommentaren ihrer wütenden Fans möchte sie sich nun allerdings nicht mehr runterziehen lassen und will sich in Zukunft lieber auf ihren Sohn konzentrieren. „Ich bin eine Frau, die es schaffen wird, mit beiden Beinen im Leben zu stehen, die Mama ist und ihren Sohn großzieht und trotzdem das Geld mit nach Hause bringen muss und alles unter einen Hut bekommt... Dafür werde ich kämpfen, solange ich kann“.