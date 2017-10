Sarah Lombardi will privaten und beruflichen Neustart

Sarah Lombardi will privaten und beruflichen Neustart

Wird es vielleicht doch noch ein Liebes-Comeback für Sarah und Pietro Lombardi geben? Ein Foto, das die Zwei zusammen im Fitnessstudio zeigt, lässt die Fan-Gemeinde wild spekulieren. Sarah stellt jetzt allerdings auf Facebook klar, dass sie und Pietro sich lediglich um ein freundschaftliches Verhältnis für ihren Sohn Alessio bemühen.

In einem exklusiven Interview mit Detlef Soost spricht die 25-jährige jetzt über ihre Zukunftspläne und erzählt, dass sie sich einen kompletten Neustart wünscht. Sowohl privat als auch beruflich wolle sie so einiges verändern. Außerdem gibt sie Einblicke in ihre Gefühlslage und verrät, wie sie Trennung von Pietro verkraftet hat.

Am Montag, den 23. Oktober werden die Fans mehr von Sarahs Plänen und Gedanken erfahren. Dann wird das emotionale Interview nämlich auf RTL 2 um 23:15 Uhr ausgestrahlt. Vielleicht äußert sie sich dann ja auch nochmal zum aktuellen Verhältnis zu Pietro?