Sarah Lombardi: Wohnt Michal T. wirklich bei ihr?

Sie verstecken ihre Liebe nicht mehr! Spätestens seit man Sarah Lombardi zusammen mit ihrem damaligen Ex-Freund Michal T. auf einem Weihnachtsmarkt in Maastricht erwischt hat, weiß ganz Deutschland: Die beiden sind wieder ein Paar. Kurz darauf betonte Michal auch, wie ernst er den beiden miteinander ist. "Wir lieben uns. Ich habe immer auf sie gewartet. Uns wird nichts mehr auf der Welt trennen“, soll er der "OK" erzählt haben. Doch ist die Beziehung auch schon so ernst, dass er bei Sarah Lombardi eingezogen ist?

DIe Zeitschrift meint ja! Die beiden sollen zusammen in Sarahs und Pietros Wohnung gezogen sein! Für ihren Ex wäre das sicher ein Schlag ins Gesicht. Pietro Lombardi selbst wohnt nämlich offenbar noch immer bei einem Freund, suchte aber zumindest im TV eine eigene Wohnung. Doch wohnt Sarah wirklich mit Michal zusammen?

Eine Freundin von Sarah Lombardi packt jetzt gegenüber Express aus. „Michal ist mit einer Sporttasche und ein paar Klamotten zu Sarah ins Haus nach Widdersdorf gefahren. Das müssen wohl Nachbarn gesehen haben", erklärt sie. Aber eingezogen sei er trotzdem nicht. Die Bekannte verrät weiter: „Er wohnt nach wie vor bei seiner Mutter und seinem Bruder.” Zudem läuft der Mietvertrag der Wohnung aus, dann muss sich auch Sarah eine neue Bleibe suchen.

Fakt ist aber, die beiden scheinen viel Zeit miteinander zu verbringen und bestätigen damit Michals Worte: "Uns wird nichts mehr auf der Welt trennen.“