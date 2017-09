Sarah Lombardi zeigt: So groß & stylisch ist Söhnchen Alessio

So süß und so stylisch!

Die Zeit vergeht wie im Fluge - das denken wohl auch die Fans, wenn sie den neusten Schnappschuss auf Sarah Lombardis Facebook-Seite betrachten!

Auf ihrem Account überraschte die Sängerin ihre Follower mit einem Ganzkörper-Foto von Söhnchen Alessio und bewies: Ihr ehemals kleiner Mann ist inzwischen nicht nur wirklich groß, sondern auch genau so stylisch geworden!

Auf einem süßen Foto ist der Zweijährige von hinten zu sehen, unter seinem coolen Jeans-Hemd mit Tigeraufdruck blitzen stylische Sneaker hervor - keine Frage, Alessio scheint ganz wie die Mama ein echter Modefan zu sein!

Das finden natürlich auch die Fans von Sarah Lombardi, die ganz begeistert auf den coolen Look von Alessio reagieren:

"Er ist so süß und ist immer top gestylt wie seine Eltern", schreibt ein User ganz verliebt zu dem Schnappschuss, "Kleiner Checker, sieht süß aus!" und "Wahnsinn wow, so groß und so niedlich, dein Sohn", finden auch andere.

Tja, es scheint, als würde sich bei Alessio schon im zarten Alter von zwei Jahren das Mode-Gen seiner hübschen Mama ausprägen!