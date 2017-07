Sarah Masuch spielt in der "Lindenstraße" die Rolle der Dr. Iris Brooks. Die Schauspielerin feiert bald ihr Jubiläum: Im September 2017 ist sie seit fünf Jahren in der ARD-Serie zu sehen.

Dr. Iris Brooks hat die Arztpraxis in der Münchener "Lindenstraße" übernommen - seitdem weht ein frischer Wind durch die Praxisräume. Im exklusiven Interview mit InTouch Online spricht die Schauspielerin auf der "Movie meets Media" in München über die "Lindenstraße", wie sie zur Schauspielerei kam und warum sie gerne bei "Let's Dance" mitmachen würde.

Wie bereiten Sie sich auf ihre Rolle vor?

Ich bekomme meine Drehbücher einige Wochen vorher. Ich bereite mich vor, in dem ich mich mit dem Stoff vertraut mache und überlege, wie ich da rangehen werde.

Haben Sie die "Lindenstraße" früher geschaut?

Ja, habe ich. Als Kind habe ich die "Lindenstraße" lange verfolgt. Nachdem ich eine Pause eingelegt hatte und später wieder eingeschaltet habe, habe ich mich gewundert, wie viele Leute noch immer dort mitspielen und mir vertraut sind.

Erstmals gibt es eine Sommerpause. Finden Sie das gut?

Ich finde die Sommerpause nicht ganz so gut, weil das die Fans verärgert. Die "Lindenstraße" hat sehr treue Fans und für die Zuschauer ist das ein Ritual, sonntags die neue Folge zu schauen.

Welche Gemeinsamkeiten haben Sie mit ihrer Rolle?

Jeder Schauspieler bringt seine Ausstrahlung mit in der "Lindenstraße". Meine Figur liegt mir sehr nahe, aber es gibt dennoch ein paar Unterschiede zu mir. Wir beide haben ja schon mal einen sehr unterschiedlichen Beruf - Dr. Iris Brooks ist Ärztin und ich Schauspielerin. Das prägt einen Menschen auf eine ganz unterschiedliche Art.

Wie sind Sie zur Schauspielerei gekommen?

Ich habe früher am Schultheater gespielt. Zu dem Zeitpunkt habe ich aber noch nicht gedacht, dass das ein Beruf sein könnte. Eigentlich wollte ich Tänzerin werden. Später wurde ich von einer Freundin zu einem Schauspielkurs mitgenommen. Dann habe ich eine Ausbildung dazu gemacht und bin ans Deutsche Schauspielhaus in Hamburg gegangen. Danach ging mein Weg in der Schauspielerei los.

Sie wollten mal Tänzerin werden: Können Sie sich vorstellen, dann auch mal bei "Let's Dance" mitzumachen?

Ganz ehrlich: Ja! Ich weiß zwar nicht, ob ich das packen würde, weil ich vor dieser Show sehr großen Respekt habe, aber ich hätte auf das Tanzen und auf die Herausforderung sehr große Lust.

Wo trifft man Sie abseit der "Lindenstraße"?

Ich lebe mit meiner Familie in Hamburg und dort kann es passieren, dass man mich trifft.