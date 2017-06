Sarah Nowak berichtet von Schock-Moment in der Schwangerschaft

Sarah Nowak berichtet von Schock-Moment in der Schwangerschaft - Momentan hat Sarah gut Lachen. All die typischen Beschwerden, die viele andere schwangere Frauen haben, blieben ihr in nun rund 5 Monaten Schwangerschaft erspart. Sie redet offen darüber, dass sich bei ihr nicht viel Verändert hat. Keine Übelkeit, keine Müdigkeit, alles wie gehabt - eine wahre Luxusschwangerschaft. Nur einen Moment habe es gegeben, der die 26-Jährige und ihren Freund Dominic Harris zutiefst erschüttert hat.

Bei Youtube berichtet sie, dass sie geblutet habe. "Ich bin so geschockt weiterhin auf der Toilette gesessen. Ich konnte mich gar nicht mehr bewegen. Ich hatte solche Angst, Leute", erzählt sie von der achten Schwangerschaftswoche. "Domi hat den gleich gefragt, was los ist. Ich konnte es gar nicht aussprechen, weil es gerade mein Herz zerrissen hat. Wir hatten echt Angst", berichtet sie weiter von dem schockierenden Moment. Sie seien ins Krankenhaus gefahren. Sarah Nowak berichtet, wie sie den ganzen Abend geweint hat, bis man dem Paar bestätigt habe, dass alles in Ordnung sei und dass solche Schmierblutungen vorkommen können.

Noch immer sieht man ihr an, wie sie die Erinnerung an den Schreckensmoment aufwühlt. "Da ist mit klar geworden, wie schnell so ein Elterninstinkt aufgebaut wird", schließt sie das Thema ab.

Wollen wir hoffen, dass die Schwangerschaft von Sarah Nowak weiterhin so problemlos bleibt und es keine weiteren Zwischenfälle gibt.