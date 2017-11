Sarah Nowak: Das erste Babyfoto ist da!

Da hat sie ihre Fans aber nicht lange zappeln lassen: Nur etwas mehr als 24 Stunden nach der Geburt ihrer Tochter zeigt Sarah Nowak nun das erste Familienfoto. Zusammen mit Ehemann Dominic Harrison und der kleinen Mia Rose ließ sich die Ex-Bachelor-Kandidatin im Krankenbett ablichten - und sieht schon wieder erstaunlich frisch aus! Offenbar hat sie die Geburt gut überstanden.

Sarah Nowak: Große Sorge um ihr Baby!

Die Kleine schlummert ganz friedlich im Arm der Mama, außer den schwarzen Haaren, die sie offenbar vom Papa geerbt hat, ist leider nicht viel zu erkennen. Die Fans sind trotzdem ganz aus dem Häuschen - es regnet Glückwünsche für die junge Familie.

Sarah Nowak: "Aus dem Bauch direkt ins Herz"

"Jetzt möchte ich mich mal kurz bei euch melden. Wie wir ja gestern schon bescheid gegeben haben auf Snapchat und Instagramstory hat unsere kleine Prinzessin am Montag den 27.11.2017 um 8:30 Uhr das Licht der Welt erblickt. Mia Rose Harrison kam mit stolze 3120g und 50cm", schreibt Sarah Nowak zu dem Bild.

Und weiter: "Dieser Moment war wohl mit Abstand der schönste in unserem Leben und den wollten wir einfach nur für uns haben. Viele von euch hatten schon spekuliert und viele hatten schon Angst, weil es so ruhig um uns war - tut uns Leid aber denke es ist verständlich. Unsere Maus ist kerngesund, sehr entspanntes und natürlich wunderschön. Mir geht es übrigens auch sehr gut. Ich habe die Geburt gut überstanden und freue mich nun einfach nur Mama zu sein. Wir werden ihr das schönste Leben schenken und ihr die Welt zu Füßen legen. Danke an jeden einzelnen der daran geglaubt hat, dass Mia gesund zur Welt kommt. Danke an alle die uns bis hier hin begleitet haben. Danke an all die, die uns bereits gratuliert haben und vor allem Danke an alle die immer zu uns gehalten haben."