Sarah Nowak & Dominic Harrison: Das Baby ist da!

Sarah Nowak und Dominic Harrison verkündeten voller Freude die Geburt ihrer Tochter Mia Rose. Sarah brachte am Montagmorgen ein kerngesundes Mädchen zur Welt. Eigentlich war der Geburtstermin für Dezember angesetzt, allerdings war sich Sarah schon im November sicher, dass Mia Rose schon eher das Licht der Welt erblicken wird.

Sarah und Dominic freuen sich über ihr Baby

Wie auf "Instagram" zu sehen ist, sind Sarah und Dominic im absoluten Baby-Glück. Auf dem Social-Media Kanal verkündete die stolze Mama: "Wir sind soooo glücklich und können es gar nicht in Worte fassen." Bei der Geburt soll Mia Rose 3.120 Gramm gewogen haben und stolze 50 cm groß gewesen sein.

Sarah spürte die bevorstehende Geburt

Sarah verkündete bereits am Sonntag, dass sie sich sicher ist, dass Mia Rose bald das Licht der Welt erblicken wird. So postete sie: "Langsam werde ich richtig nervös und meine Gedanken kreisen um die bevorstehende Geburt." Ebenfalls fügte sie hinzu: "Ich habe sehr viel Respekt aber im Vordergrund steht meine Freude - mein eigen Fleisch und Blut bald in den Armen zu halten und Sie willkommen zu heißen." Wir freuen uns für die frisch gebackenen Eltern!