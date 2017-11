Sarah Nowak: Große Sorge um ihr Baby!

Eigentlich war es der schönste Tag in ihrem Leben: Am 27. November erblickte die Tochter von Sarah Nowak und Dominik Harrison das Licht der Welt. Die Ex-Bachelor-Kandidatin und ihr Mann können ihr Glück kaum fassen. "Wir sind so glücklich", schwärmt Sarah bei Instagram.

Doch jetzt ist die Sorge um die kleine Mia Rose groß!

Sarah Nowak und Dominik Harrison: Mega Zoff um den Namen ihrer Tochter!

Sarah Nowak und Dominik Harrison sorgten schon vor der Geburt für viel Aufregung! Der Grund? Sie haben genau den gleichen Namen ausgewählt wie auch Melanie Müller und ihr Mann Mike. Deren Tochter kam bereits vor einige Wochen zur Welt. Klar, dass sie die Namensgebung überhaupt nicht witzig fanden. "Ich bin stinksauer. Was soll das? Bekommt Sarah zu wenig Presse? Eine Unverschämtheit, den Namen meiner Tochter zu klauen", schimpfte Melanie im Interview mit "Closer".

Doch Sarah Nowak und Dominik ließen sich davon nicht abschrecken. Ihre Tochter trägt den Namen Mia Rose Harrison - und die Eltern könnten nicht glücklicher sein!