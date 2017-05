Sarah Nowak: Jetzt zeigt sich der Youtube-Star so nackt wie schon lange nicht

Sarah Nowak: Jetzt zeigt sich der Youtube-Star so nackt wie schon lange nicht

Sarah Nowak: Jetzt zeigt sich der Youtube-Star doch wieder nackt - Der eine oder andere Zuschauer von "Promi Big Brother" im Jahr 2015 wird wohl erwartet haben, dass man Sarah Nowak auch im Container noch einmal nackt sieht. Schließlich zog sie sich vorher bereits für den Playboy aus. Warum also sollte sie nicht auch bei PBB ganz normal nackt duschen? Doch sie grenzte das klar von ihren Playboy-Shootings ab. Im Container gab es keine nackte Sarah. Und auch danach sollte es dann wieder züchtiger hergehen.

Umso überraschender ist jetzt, wie nackt sie sich auf Facebook und Instagram aktuell zeigt. Gemeinsam mit ihrem Freund Dominic Harrison posiert sie mit freiem Oberkörper für die Kamera. So nackt haben wir sie schon lange nicht mehr gesehen. Doch es bleibt wohl weiterhin dabei, dass der ganze nackte Körper in der Öffentlichkeit nur den alten Playboybildern vorbehalten ist. Denn auch auf diesem neuen heißen fast-nackt-Bild bleiben die wesentlichen Körperteile verdeckt.

Wie ich dich vermisse @_blaqlion es war so schön in Cannes aber jetzt geht es zurück nach Hause ___________ Foto: @... Posted by Sarah Nowak on Montag, 22. Mai 2017

Vielleicht liegt es auch ein bisschen an ihrer Beziehung, dass sie sich nicht mehr unbedingt komplett nackt zeigen will - Playboyfotos hin oder her. Seit Mai 2015 sind Sarah Nowak und Dominic Harrison ein Paar und es wird bei den beiden sogar von Hochzeit gesprochen. Konkrete Pläne gibt es allerdings noch nicht. Wenn sie mit den Hochzeitsplänen genauso vorgehen, wie mit ihrer Beziehung, kann es sein, dass sie vielleicht schon längst verlobt sind. Denn das Paar hielt die Beziehung zunächst für Monate vor der Öffentlichkeit geheim.