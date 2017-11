Sarah Nowak: Video aufgetaucht! Kommt ihr Baby früher als erwartet?

Kürzlich haben sich Sarah Nowak und ihr Dominic Harrison das Ja-Wort gegeben. Doch nun könnte schon das nächste große Ereignis vor der Tür stehen. Der Geburtstermin für die kleine Mia Rose wurde eigentlich für den 09.Dezember angesetzt. In einem Video spricht Sarah jetzt zu ihren Fans und erklärt warum sie einen früheren Geburtstermin nicht ausschließt.

Melanie Müller & Sarah Nowak: Der Streit um den Baby-Namen eskaliert

Sarah musste ins Krankenhaus

Am Tag ihrer Hochzeit sorgten sich die Fans um Sarahs Gesundheit. Nach der Trauung fühlte sie sich so unwohl, dass sie mit Dominic ins Krankenhaus fahren musste. Einen Tag später konnte sie Entwarnung geben. Ihr Gesundheitszustand hatte sich wieder stabilisiert. Doch wie geht es der werdenden Mutter aktuell? In einem "Youtube"-Video plaudert Sarah offen über den Verlauf ihrer Schwangerschaft und ihre jetzige Verfassung.

Sarah fühl sich wohl

Auch wenn Sarah glaubt, dass die kleine Mia Rose schon eher zur Welt kommt, besteht kein Grund zur Sorge. So sagt sie: "Sie wird wirklich immer unruhiger und ich habe das Gefühl, als wenn sie noch im November das Licht der Welt erblickt." Sarah fühlt sich dabei allerdings rundum wohl. So berichtet sie ihren Fans: "Ich hatte wirklich die absolute Traum-Schwangerschaft. Ich habe überhaupt keine Beschwerden gehabt, ich habe nicht ein Mal spucken müssen, ich war nie so wirklich müde oder schlapp. Ich hatte nie mit Wasser zu kämpfen, nicht mit übermäßiger Gewichtszunahme oder Heißhunger-Attacken." Ob Sarah mit ihrer Vermutung richtig liegt und Mia Rose schon eher das Licht der Welt erblickt, ist abzuwarten. Ihre Fans sind jedenfalls gespannt...