Sarah Nowak: Sie verrät den Babynamen!

Das Geheimnis ist gelüftet!

In wenigen Wochen ist es soweit: Sarah Nowak und ihr Verlobter Dominic werden zum ersten Mal Eltern.

Dass sich die beiden auf ein kleines Töchterchen freuen, wurde bereits verraten - jetzt gaben die zukünftigen Eltern auch den Namen ihres kleinen Mädchens bekannt!

In einem YouTube-Video aus dem Auto verkündete Sarah Nowak überglücklich:

"Die kleine Maus heißt Mia Rose! Ist der Name nicht schön? Er passt einfach perfekt und wir sind so glücklich!"

Was für ein süßer Name - der einigen Fans dabei auch gleich ganz bekannt vorkam: So nannte erst vor Kurzem Neu-Mama Melanie Müller ihr kleines Töchterchen Mia Rose!

Zufall oder ganz bewusst gewählt?

Jedenfalls betonte die schwangere Sarah Nowak in ihrem Video immer wieder, dass ihr Lieblingsname schon seit einigen Monaten feststeht.

Ach, wie süß - und vielleicht werden Mia Rose und Mia Rose ja dann irgendwann sogar kleine Promi-Kinder-Freundinnen!