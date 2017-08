Sarah Nowak: Sorge um ihr Baby

Sarah Nowaks Fans sind sauer! Der Grund: Die 26-Jährige hat sich trotz ihrer Schwangerschaft die Haare gefärbt. Das geht gar nicht, finden ihre Anhänger.

Denn: Haar-Farbe soll wegen der darin enthaltenen Chemikalien gefährlich für das ungeborene Baby sein und in der Schwangerschaft vermieden werden. Zu diesem Thema gibt es jedoch verschiedene Studien und Ansichten.

Nicht so bei Sarah Nowaks Fans. Sie sind sich einig: "Ich frage mich immer wieder warum man nicht 9 Monate mit Haare färben warten kann? Bei mir stand das Baby an erster Stelle und nicht meine Frisur...", schreibt jemand unter das Bild von Sarahs neuer Frisur, das sie auf Instagram postete.

"Soweit ich weiß ist es nicht gut für schwangere (das Baby) wenn man sich die Haare färbt wegen dem ganzen Ammoniak und so aber ok muss ja jeder selbst wissen", schreibt ein weiterer Fan. Sarah Nowak äußerte sich selbst in den Kommentaren noch nicht dazu.