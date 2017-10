Sarah Nowak: Sorge um ihr Baby!

Der Countdown läuft! Sarah Nowak ist mittlerweile im 8. Monat schwanger. In wenigen Wochen können sie und ihr Freund Dominik Harris ihr Baby endlich in den Armen halten. Doch kurz vor der Geburt kam es zur großen Sorge um das Baby!

Sarah Nowak: "Ich werde mir weiterhin etwas mehr Ruhe gönnen."

Bei Facebook verrät Sarah Nowak, dass sie gerade in der Klinik war und die Geburt angemeldet hat. Und sie gibt zu, dass sie in den letzten Tagen ein Ziehen im Bauch hatte. Dieses schien der Ex-Bachelor-Kandidatin Sorgen zu machen und so wurde es nun untersucht. "Waren heute in der Klinik und haben uns für die Geburt angemeldet. Es wird einfach echt langsam ernst. Das Ziehen habe ich übrigens auch direkt angesprochen und wurde dann natürlich gleich komplett durchgecheckt", schreibt Sarah Nowak an ihre Fans. Doch die Angst war unbegründet.

Sarah Nowak: "Es sind tatsächlich schon Senkwehen."

Sarah Nowak und ihrer ungeborenen Tochter geht es gut. "Der kleinen Maus geht es super und es sind tatsächlich schon Senkwehen - die Kleine macht es sich einfach schön bequem da drin. Ich bin beruhigt und werde mir weiterhin etwas mehr Ruhe gönnen", so die 26-Jährige weiter. Und dann sind Sarah, Dominik und die Kleine schon bald eine echte Familie...