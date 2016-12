Die Bescherung am kommenden Heiligabend erwartet Sarah Nowak wahrscheinlich gar nicht mehr mit so viel Spannung, weil sie eigentlich schon alles hat, was sie sich je gewünscht hat: Einen Freund, den sie über alles liebt und jetzt sogar auch noch eine gemeinsame Wohnung mit ihrem Schatz!

Wie die Blondine verrät, hatten sie und ihr Freund Dominic Harrison heute die heiß ersehnte Schlüsselübergabe. „Heute haben wir endlich unseren neuen Wohnungsschlüssel bekommen, freuen uns so sehr darauf endlich zusammen zu ziehen. Das war glaube ich schon mal das schönste Weihnachtsgeschenk“, freut sich Sarah auf Instagram.

Und was könnte man danach besseres tun als sich gemeinsam auf die Suche nach schöner Wohnungseinrichtung zu begeben? Voller Vorfreude stürzten sich Sarah und Dominic in die Möbelhäuser und wurden sogar direkt fündig. Ein edler Esszimmertisch aus Massivholz hat es dem Playmate angetan. „Ich habe mich soooo verliebt - ist der nicht megaaaaaaa????? Ahhhhhh ich glaube der wird bald in unserem Esszimmer stehen“, schwärmt sie von dem großen Tisch, hinter dem sie auf ihrem Schnappschuss mit Dominic posiert. Den Rest der Einrichtung wird Sarah sicherlich schon bald auf ihrem YouTube-Kanal präsentieren.