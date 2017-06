Sarah Nowak verrät aus Versehen das Baby-Geschlecht - Dass uns dieses Fünf-Monats-Bäuchlein nicht aufgefallen ist! Genau wie Sarah Nowak und ihre Dominic Harris ihre Beziehung über lange Monate geheim hielten, haben sie es wohl auch bei der Schwangerschaft hinbekommen. Schließlich wissen wir erst seit wenigen Tagen, dass Sarah bereits im fünften Monat schwanger ist.

Doch nun scheint das Promi-Pärchen in Sachen Geheimhaltung etwas zu schwächeln. Denn scheinbar ist Sarah nun herausgerutscht, welches Geschlecht der Nachwuchs haben wird. Wie es sich für ein richtiges Youtube-Pärchen gehört, verkünden Sarah Nowak und Dominic Harris die Schwangerschaft noch einmal ausführlich in einem Video.

Sarah Nowak ist schwanger!

Mittendrin stolpert sie dann über ihre eigenen Worte: "Und wenn wie dann am Ende einfach unsere... unser Kind im Abend haben." Aha! Sie wird sicher nicht "unsere Sohn" gemeint haben. Können wir uns also auf eine kleine Sarah Junior freuen?

Noch hüllen sich die beiden diesbezüglich in Schweigen. Vielleicht ist es aber auch eine bewusste falsche Fährte. Schließlich hätten sie diesen kleinen Versprecher auch einfach aus dem Video herausschneiden können. Immerhin haben Sarah Nowak und Dominic Harris in den letzten Jahren bewiesen, dass wir eigentlich nichts über ihr Privatleben erfahren, was wir nicht erfahren sollen.