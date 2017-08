Sarah Nowak & Dominic Harrison verraten Baby-Namen

Fast täglich versorgt Sarah Nowak ihre Fans in den sozialen Netzwerken mit Fotos von sich und ihrer Baby-Kugel. Das finden diese zwar wunderschön, wünschen sich aber dennoch mehr Details zu dem gemeinsamen Baby von Sarah und Dominic Harrison.

Nachdem die werdenden Eltern vor Kurzem erst das Geschlecht des kleinen Mädchens verrieten, liefern sie ihren Baby-News-hungrigen Fans jetzt ein weiteres Detail: den Baby-Namen... oder vielmehr viele mögliche Baby-Namen.

So richtig einig sind sich Sarah und Dominic Harrison und Sarah Nowak nicht

Knapp acht Minuten lang lamentieren Sarah Nowak und Dominic Harrison in ihrem neusten "YouTube"-Video über ihre Favoriten. Emily, Amanda, Rose, Alicia, Aria. All diese Namen könnten sie sich für ihr Kind vorstellen.

Bachelor-Sarah Nowak war als Kind dick!

Oder? So richtig einig werden sie sich nicht. "Aria geht gar nicht. Damit bin ich nicht einverstanden", sagt Dominic zu Sarah. Die fand den Namen aber eigentlich ganz schön...

Wichtige Kriterien für beide: "Es muss passen als Teenie, als Kind aber auch als erwachsene Person."

Wird das Baby Mia heißen?

Und tatsächlich kristallisiert sich im Laufe des Videos ein Name heraus, bei dem all das zuzutreffen scheint: Mia. "Mia ist ein sehr, sehr schöner Name", so Dominic.

"Das war der erste Name, mit dem wir beide einverstanden waren", fügt Sarah hinzu. Scheint also, als würde es dieser Name werden, oder? "Am Ende muss man vielleicht einfach Schnick-Schnack-Schnuck machen", sagt Sarah, die dennoch nicht daran zu glauben scheint, dass sie und Dominic sich einig werden.

Ein Spielchen um den Kinder-Namen. Na da dürfen ihre Fans ja umso gespannter sein...