Sarah und Pietro Lombardi: Heimliche Liebesbotschaften!

Also doch! Schon seit Wochen halten sich die Gerüchte hartnäckig, dass zwischen Sarah Lombardi und Pietro Lombardi etwas läuft. Jetzt gießen die Zwei schon wieder Öl ins Feuer!

Sarah und Pietro Lombardi: Öffentliche Liebeserklärung?

Schuld daran ist ein Song! Pietro sang den Song "A Thousand Years" von Christina Perri in seiner Story - und Überraschung: Kurz darauf trällerte auch Sarah Lombardi das Lied bei Instagram. Und zwar mit Herzchen um den Kopf und super verliebtem Blick! Das ist den Fans natürlich nicht entgangen.

Ein Beitrag geteilt von Sarah lombardi (@sarellax3) am 27. Aug 2017 um 23:58 Uhr

„Das ist bestimmt kein Zufall, dass ihr oft die gleichen Lieder singt", "Hmm ist wirklich komisch..Pietro hat das Lied auch vor kurzen gesungen..." oder "Zufall? Pietro singt in Moment auch gern das Lied", kommentieren sie. Schicken sich Sarah und Pietro Lombardi mit dem Song etwa heimliche Liebesbotschaften? Schließlich geht es in dem Lied um die große Liebe....

Sarah und Pietro Lombardi: Sie teilen schon Wohnung und Auto

Schon seit längerem wird heftig über ein Liebescomback von Sarah und Pietro Lombardi spekuliert. Die bedien treffen sich regelmäßig, die verbringt offenbar Zeit in seiner Wohnung und darf sogar seinen Porsche fahren. In Interviews geben sich die beiden zurückhaltend. Sprechen darüber, dass sie sich eben noch wegen Söhnchen Alessio noch so gut erstehen. Doch so langsam ist diese Ausrede zumindest für die Fans nicht mehr glaubwürdig...