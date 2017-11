Sarah und Pietro Lombardi sind offiziell wieder vereint!

Das ist wirklich eine Überraschung! Vor über einem Jahr trennten sich Pietro und Sarah Lombardi in aller Öffentlichkeit. Jetz sind sie offiziell wieder zusammen. Zumindest vor der Kamera! Geben sie da vielleicht ihr Liebescomeback bekannt?

Pietro und Sarah Lombardi: Überraschendes Statement!

Sarah und Pietro Lombardi bei "2017! Menschen, Bilder, Emotionen"

Wie RTL nämlich bestätigt, werden die beiden gemeinsam in der Show "2017! Menschen, Bilder, Emotionen" (3. Dezember, 20.15 Uhr, RTL) auftreten! Eine echte Sensation. Zwar haben Sarah und Pietro Lombardi privat immer noch Kontakt miteinander. Sie haben schließlich einen gemeinsamen Sohn. Doch im Fernsehen gab es die beiden nicht mehr gemeinsam.

Sarah und Pietro Lombardi im Interview mit Günther Jauch

Mit Günther Jauch sprechen Sarah und Pietro Lombardi ganz offen über ihre Rolle als Eltern. "Wenn man nach einer gescheiterten Ehe eine Möglichkeit findet, sich vor allem im Interesse gemeinsamer Kinder doch noch mal in die Augen zu schauen, dann ist das immer eine Chance. In wieweit sich die beiden vielleicht sogar freundschaftlich begegnen, sehen wir dann ja am Sonntag das erste Mal", freut sich Günther Jauch.

Sarah und Pietro Lombardi: Liebescomeback?

Der TV-Auftritt von Sarah und Pietro Lombardi komt wirklich mehr als überraschend. Wollen sie in der Show vielleicht auch etwas verkünden? Seit Monaten wird über ein Liebescomeback der beiden spekuliert. Immer wieder tauchten verdächtige Bilder auf, die die Gerüchteküche zum Kochen brachten. Ob sie dieses in der Show bekanntgeben? Man darf gespannt sein...