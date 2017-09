Sarah Wright: So war der Sex mit Tom Cruise bei "Barry Seal"!

Tom Cruise is back! Und zwar mit dem coolen Kino-Knüller "Barry Seal"! Darin spielt Tom, wie der Name schon sagt, den Piloten Barry Seal.

Barry Seal bessert sein Gehalt auf, indem er Schmuggelware über die Grenzen nach Südamerika bringt. Als der sympathische Chaot von der CIA rekrutiert wird um für sie als verdeckter Ermittler zu arbeiten, sieht er seine große Chance! Denn er spielt nicht nur der CIA was vor, sondern auch dem Drogenkartell.... Er wird gleichzeitig zum Drogenschmuggler für Pablo Escobar und verstrickt sich immer mehr in seine dubiosen Machenschaften.

An der Seite von Tom Cruise spielt die hübsche Blondine Sarah Wright. Sie ist seine Frau und kommt Tom dadruch ziemlich nah! Doch wie war das für sie? „All diese Szenen drehten wir am ersten Tag! Und ich dachte nur so 'Waaas?! Wir drehen die alle an einem Morgen?!'“, so die Schauspielerin. „Aber dann war ich froh, dass wir diese Sache abhaken und uns danach wohl fühlen konnten.“ Es gibt sicher Schlimmeres...