Saskia Atzerodt & Nico Schwanz: Baby-Outing!

Vor wenigen Wochen sorgten Saskia Atzerodt und Nico Schwanz mit ziemlich eindeutigen Fotos für süße Baby-Gerüchte. Er legt sanft seine Hand auf ihren Bauch und beide schauten selig und verliebt. Jetzt ließen sie die Bombe platzen! "Einen Jungen haben wir schon, wenn es ein Mädchen wird, ist es toll", erklärt Nico Schwanz gegenüber "Promiflash". Ist sie also wirklich schwanger?

Nico Schwanz und Saskia Atzerodt haben Kinderpläne

Nein, Saskia Atzerodt und Nico Schwanz erwarten keinen Nachwuchs. Noch nicht! Doch ihre Pläne sind schon sehr konkret! "Ja, also Kinderpläne haben wir natürlich. Wir sind uns auch sicher, was es sein werden muss. Also gesund auf alle Fälle", so Nico Schwanz zu "Promiflash". Beide wünschen sich ein Mädchen. Denn Nico hat bereits einen Sohn aus einer früheren Beziehung. Und auch Sakia Atzerodt schwärmt: "Ich will eine kleine Prinzessin."

Wann die beiden aber ihre Baby-Pläne in die Tat umsetzten, verraten sie nicht. Doch so verliebt wie die beiden wirken, wird es sicher nicht allzulange dauern...