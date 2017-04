Saskia Atzerodt: Fettabsaugung beim Beauty-Doc!

Das dürfte nicht nur die Fans von Saskia Atzerodt überraschen!

Die Blondine und Freundin von Nico Schwanz ist hübsch, hat eine tolle Figur und arbeitet als Playmate - doch während viele Fans Saskia Atzerodt wohl für makellos halten, scheint die 24-Jährige das schon ganz anders zu sehen...

Auf Facebook schockte sie ihre Follower jetzt mit Grüßen aus dem Krankenhaus, wo sie sich gerade von einem Beauty-Eingriff erholt hat!

Wie das Playmate selbst erklärte, hat sie sich an den Waden und Oberschenkeln Fett absaugen lassen, insgesamt 1,25 Kilo!

Natürlich versteht auch Saskia, dass ihr Gang zum Beauty-Doc für viele kaum nauchzuvollziehen sein dürfte!

"Es ist mein Körper und er muss mir gefallen und ich habe mich dazu entschlossen, es zu tun", erklärt die Blondine deshalb auf Facebook.

Durch Ernährung und Sport habe sie ihr Ziel nicht erreichen können, gab sie noch vor dem Eingriff gegenüber Promiflash an:

"Ich habe in den letzten Wochen sehr viel Sport gemacht und ich sehe keinen Erfolg mehr. Deswegen bin ich ein bisschen betrübt. Man ist halt enttäuscht, wenn einfach nichts mehr funktioniert. Man versucht die Ernährung umzustellen und das klappt dann auch nicht so gut. Deswegen will ich da auf jeden Fall nachhelfen lassen."

Ihre Fans scheinen jedenfalls hinter der Entscheidung ihres Idols zu stehen:

"", schreibt ein User auf Facebook, "", meint auch einen anderer.