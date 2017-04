Saskia Atzerodt: Fiese Hass-Attacke gegen das Playmate!

Solche Anfeindungen hat wirklich niemand verdient! Das Promis wie Saskia Atzerodt und Co. gerne mal einen Shitstorm in den sozialen Netzwerken abbekommen, ist ja bekannt. Doch nun wird die Blondine auch privat angegriffen. Und da versteht sie einfach keinen Spaß!

Saskia Atzerodt: "Wie tief seid ihr gesunken!"

Das Auto von Saskia Atzerodt wurde in einer Nacht und Nebelaktion von Unbekannten beschädigt. Jemand hat es mit Döner und Pommes vollgeschmiert und offenbar auch zerkratzt. Wütend postet Saskia die die Bilder ihres Wagens bei Facebook und macht gleichzeitig ihrem Ärger Luft! "Euer Ernst? Wie tief seid ihr gesunken! Asoziales Pack ey! Egal wie sehr ihr mich hasst aber Sachbeschädigung ist eine Straftat und ich hoffe ihr werdet dafür irgendwann bestraft", schreibt Saskia Atzerodt wütend dazu.

Saskia Atzerodt: "Spendet das Geld lieber!"

Auch wenn bei der Hass-Attacke nur das Auto von Saskia Atzerodt beschädigt wurde. So eine Aktion ist einfach nicht ok. Doch wer tut so etwas und aus welchem Grund? Saskia Atzerodt sucht nun ganz öffentlich nach den Tätern. "Ich habe ja meine Vorahnung wer das war .....spendet das Geld für euren Döner und Pommes lieber, bevor ihr damit fremde Autos beschädigt!!! Vollpfosten echt! Falls jemand gestern zwischen 22:30 und heute was gesehen hat - bitte Hinweise an mich! Mein Auto stand bei Tonys Fahrschule in Kissing!"

