Saskia Atzerodt & Nico Schwanz haben sich verlobt

Saskia Atzerodt hat es wirklich getan und ihrem Nico Schwanz die Frage aller Fragen gestellt! Vor nicht mal zwei Wochen verkündete sie bereits, dass sie kein Problem damit hätte diejenige zu sein, die den Antrag macht. "Ich kann mir schon vorstellen, dem Nico irgendwann den Antrag zu machen. Im Laufe des Jahres vielleicht“, meinte sie noch wage gegenüber ‚Promiflash’. Dass Saskia aber wirklich so schnell Taten folgen lässt, hätte niemand gedacht!

Am Freitagabend verriet die ehemalige ‚Bachelor’-Kandidatin auf der Welcome-Back-Party von Dschungelkönig Marc Terenzi in Hannover nun tatsächlich, dass sie und Nico verlobt seien. Auf der Damentoilette plauderte die Blondine beim Nachschminken gegenüber der ‚Bild’: „Ich habe mich verlobt! Nico war ja lange in Australien. Vergangenen Dienstag erwartete ich ihn dann in unserer Wohnung im thüringischen Ichstedt. Er wusste von nichts!“ Aufgeregt bestätigt sie, dass Nico natürlich „Ja“ gesagt habe.

Nico selbst hingegen zeigte sich weniger euphorisch als seine frisch gebackene Verlobte. Eigentlich hätte er das süße Liebesgeheimnis wohl noch gerne ein wenig länger für sich behalten. Auf Nachfrage von der ‚Bild’ reagierte er leicht verstimmt: „Na, dann seid ihr ja die Ersten, die es erfahren!“ Uups, hätte Saskia da lieber noch etwas länger dicht halten sollen?