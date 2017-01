Saskia Atzerodt will ihrem Nico Schwanz einen Antrag machen5

Saskia Atzerodt will ihrem Nico Schwanz einen Antrag machen5

Saskia Atzerodt pfeift auf die klassische Rollenverteilung von Mann und Frau und will ihr Liebesglück dieses Jahr selbst in die Hand nehmen! Nachdem sie und ihr Freund Nico Schwanz sich vor wenigen Wochen nach einer längeren Beziehungspause wieder zusammengerauft haben, kann sie es kaum noch erwarten, mit ihm in den Hafen der Ehe einzulaufen.

Während Nico noch in Australien ist und seinen Kumpel Honey nach dessen Ausscheiden auf dem Dschungelcamp wieder in Empfang genommen hat, schmiedet Saskia im kalten Deutschland schon einmal die gemeinsamen Zukunftspläne.

"Ich kann mir schon vorstellen, dem Nico irgendwann den Antrag zu machen. Im Laufe des Jahres vielleicht“, verrät sie gegenüber ‚Promiflash’. „Und ich kann mir auch vorstellen, mit ihm ein Kind zu haben. 2017 lässt alle Fragen offen und die Zukunft wird alles zeigen. Ich wäre auf jeden Fall nicht abgeneigt, weil ich ihn echt gern habe." Damit macht sie deutlich, wie ernst es ihr mit Nico ist. Offensichtlich hat ihr die Beziehungspause die Augen geöffnet und gezeigt, wie trostlos das Leben ohne den 39-jährigen ist.