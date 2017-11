Saudi-Prinz stirbt bei Helikopterabsturz

Der saudi-arabische Prinz Mansur bin Mokren starb bei einem Helikopterabsturz nahe der Grenze zum Jemen. Bei dem Absturz kamen insgesamt acht Menschen ums Leben. Warum der Helikopter abstürzt, ist noch unklar.

Prinz Mansur bin Mokren stürzte nahe der Grenze zum Jemen ab

Wie der Fernsehsender "Al-Arabija" bekannt gab, stürzte der Hubschrauber am Sonntag nahe der Grenze zum Jemen ab. An Bord befanden sich, neben Prinz Mansur bin Mokren, sieben weitere Personen. Alle acht Insassen kamen bei dem Absturz ums Leben. Warum der Helikopter abstürzte, ist noch nicht bekannt. Der Hubschrauber stürzte in der saudi-arabischen Region Assir ab, für die Prinz Mansur der Vizepräsident war.

Alexander Ferch: "123Gold"-Millionär stirbt bei Surf-Unfall

Der Jemen feuerte eine Rakete ab

Erst am Samstag konnte in der Nähe des Flughafens der saudi-arabischen Hauptstadt Riad eine Rakete abgefangen werden. Diese wurde vom Jemen abgefeuert. Dabei handelte es sich um den ersten Raketenangriff des Jemens auf Saudi-Arabien. Seit 2015 ist Saudi-Arabien Mitglied einer Militärkoalition, die Luftangriffe auf die jemenitischen Rebellentruppen fliegt.