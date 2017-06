Scarlett Johansson hat einen neuen Freund! - Männer, einmal tief durchatmen und sich von den großen Träumereien, mal an der Seite von Scarlett Johansson zu enden, verabschieden. Denn offenbar ist der Star aus "Avengers" wieder vergeben.

Scarlett Johansson und Chris Evans sind ein Paar

Im letzten Jahr schockierte Scarlett Johansson uns noch mit ihrer Scheidung vom französischen Journalisten Romain Dauriac. Nur wenig später wurde ihr eine heiße Affäre am Set mit Marvel-Kollege Chris Evans nachgesagt. Das passte ganz gut zu ihrer derzeitigen Haltung zum Thema "Beziehungen". "Ich denke nicht, dass es in unserer Natur liegt, monogam zu sein. Damit mache ich mich vielleicht nicht beliebt, aber es ist einfach harte Arbeit", sagte sie derzeit gegenüber dem Playboy.

Nun ist es aber doch so weit, dass Scarlett wieder Hand in Hand mit einem Mann unterwegs ist. Scarlett Johansson wurde fotografiert, wie sie gemeinsam mit Showbiz-Anwalt Kevin Yorn durch die Straßen von New York schlenderte. Laut seiner LikedIn-Seite gehört Scarlett pikanterweise zu seinen prominenten Kunden.

Aber offenbar muss es kein Geheimnis sein, dass sie ein Paar sind. Sie scheinen die Kameras der Paparazzi zu entdecken, führen aber ihre Shoppingtour unbeirrt weiter fort.