Schaffhausen: Ist der Kettensägen-Attentäter jetzt in Deutschland? - Fünf Menschen verletzte der Kettensägen-Attentäter im schweizerischen Schaffhausen. der 51-jährige Tatverdächtige drang in das Büro einer Krankenversicherung ein und attackierte die Menschen mit einer laufenden Kettensäge und ergriff danach die Flucht. Und offenbar ist er nun möglicherweise in Deutschland.

Und das Schlimmste an alldem ist, dass er noch immer bewaffnet ist. Der Einsatzleiter der Polizei Ravi Landolt erklärt: "Der Mann führt die Kettensäge offenbar noch mit sich."

Obwohl die Polizei davon ausgeht, dass sich die Tat gezielt gegen die Krankenversicherung und deren Mitarbeiter richtete, mahnen sie zur Vorsicht. Er sei psychisch labil und äußerst aggressiv. Die Polizei fandet nun mit Foto nach dem mehrfach vorbestraften Mann.