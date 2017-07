Schaffhausen: Mann verletzt fünf Menschen mit Kettensäge

Schreckliche Nachrichten aus der Schweiz: In der Altstadt von Schaffhausen ist ein mit einer Kettensäge bewaffneter Mann in ein Bürogebäude eingedrungen und hat fünf Menschen verletzt. Zwei der Opfer wurden schwer verwundet, die beiden werden derzeit noch operiert.

Laut Polizei habe der Täter ein Bürogebäude gestürmt und sei mit der Kettensäge auf die Menschen losgegangen. " Es war wie bei einem Amok-Lauf", beschreibt eine Zeugin die Situation gegenüber "Bild".

Der Täter, ein Mann mit "ungepflegtem Erscheinungsbild", sei noch auf der Flucht. " Die Polizei geht davon aus, dass sich der Täter in der Stadt oder in der Umgebung von Schaffhausen aufhält ", heißt es in einem Statement.

Bis der Mann gefasst wurde, werden die Einwohner gebeten, in den Häusern zu bleiben.

Ein Terrorhintergrund wird derzeit ausgeschlossen.