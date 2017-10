"Schwarzwaldklinik"-Star Johanna Liebeneiner: Trennung nach 25 Jahren

25 Jahre lang waren Johanna Liebeneiner und Peter Mönch zusammen. Jetzt gaben sie die Trennung bekannt.

Johanna Liebeneiner: "Eine Trennung ist oft gut für die Freundschaft."

Gegenüber "Bild" bestätigte Johanna Liebeneiner die Trennungs-News. Doch sie und Peter Mönch gehen im Guten auseinander. Sie haben immer noch Kontakt, da sie unweit voneinander leben. "Eine Trennung ist oft gut für die Freundschaft", erklärt die Schauspielerin.

Johanna Liebeneiner: "Es muss nicht sofort eine neue Beziehung her."

Jetzt will Johanna Liebeneiner erst einmal Single bleiben. "Es muss nicht sofort eine neue Beziehung her. Ich spiele am Pforzheimer Theater und genieße meinen Seelenfrieden", verrät die 72-Jährige weiter.

Johanna Liebeneiner spielte acht Jahre lang in der Serie "Schlosshotel Orth" mit. Vielen Zuschauern ist aber sicherlich auch aus den beliebten Sendungen "Tatort", "Der Bergdoktor" oder die "Schwarzwaldklinik".