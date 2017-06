Schauspieler Bill Dana ist tot

Schauspieler, Comedian und Autor - Bill Dana war ein einzigartiges Multi-Talent. Nun trauert die Welt um ihn. Der Hollywoodstar ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Seine Freundin Jenni Matz bestätigte die traurigen Neuigkeiten. Über die genaue Todesursache ist nichts bekannt.

Bill Dana startete seine Karriere in den 60er Jahren und war seit dem aus dem TV nicht mehr wegzudenken. Besonders in den Shows "The Spike Jones Show" und "The Bill Dana Show" begeisterte Bill Dana als Comedian die Zuschauer.

Und auch in der Serien-Welt war Bill Dana ein Star! So spielte er in den beliebten TV-Serien „Solo für O.N.K.E.L.“, „Fantasy Island“, „Sledge Hammer“ oder bei den „Golden Girls“ mit.

Nun muss sich die Welt von Bill Dana verabschieden. Der Schauspieler hinterlässt seine Frau Evy. Mit ihr war er 36 Jahre lang verheiratet.