Schauspieler Charlie Murphy ist tot

Schauspieler und Comedian Charlie Murphy wurde nur 57 Jahre alt. Der Bruder von Hollywoodstar Eddie Murphy ist am Mittwochmorgen an der Folgen seiner Leukämie verstorben.

Charlie Murphy: Seine Familie ist geschockt

Trotz der schweren Krankheit, ist die Familie von Charlie Murphy geschockt über den Tod. Wie "TMZ" berichtet, glaubten seine Angehörogen, dass es nach der Chemotherapie wieder bergauf geht nd Charlie Murphy den Krebs besiegen kann. Doch er hat den Kampf am Ende verloren.

Sein Bruder Eddie Murphy und auch die Familie ist in großer Trauer. "Unsere Herzen sind schwer, denn wir haben heute unseren Sohn, Bruder, Vater, Onkel und Freund Charlie verloren. Charlie hat unsere Familie mit Liebe und Lachen gefüllt, und es wird kein Tag vergehen, an dem wir ihn nicht vermissen werden. Vielen Dank für die Beileidsbekundungen und die Gebete. In dieser Zeit des großen Verlustes möchten wir darum bitten, unsere Privatsphäre zu respektieren", heißt es in einem öffentlichen Statement.

Charlie Murphy brachte die Welt zum Lachen

Charlie Murphy war ein gefeierter Comedian. Stand nicht nur auf den Bühnen Amerikas sondern trat auch in der TV-Show „Chappelle's Show“ auf, die ihn zum Star machte. Und auch als Schauspieler war Charlie Murphy aktiv, spielte zum Beispiel in den Serien „Black Jesus“ und „The Boondocks“ mit oder Filmen wie "Lottery Ticket" oder "Our Family Wedding".

Der Schauspieler hinterlässt drei Kinder.