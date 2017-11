Clemens Schick ist einer der berühmtesten deutschen Schauspieler. In "Casino Royale" stand er 2006 neben Daniel Craig vor der Kamera. Sein Privatleben hingegen hält der Schauspieler streng geheim. Obwohl Clemens im Jahr 2014 sein großes Coming-out hatte und verkündete, dass er Schwul ist, war er noch nie mit einem festen Freund in der Öffentlichkeit zu sehen. Hauptsächlich begleiten ihn seine weiblichen Kolleginnen auf dem Roten Teppich. Umso größer ist die Verwunderung, dass nun seine Fans Nacktbilder des Schauspielers ersteigern können. Der Preis liegt bei knapp 3600 Euro.

Clemens Schick outet sich als Schwul

In sexueller Hinsicht verriet Clemens gegenüber „Gala“, dass er immer an Männern und an Frauen interessiert war. Allerdings würde er sich als Schwul bezeichnen. Nach seinem Coming-out hielt der Schauspieler sein Privatleben jedoch stets bedeckt. Auf die Frage, ob er in einer Beziehung wäre, weichte Clemens stets aus. Vielleicht ist sein geheimes Privatleben ein Grund für den hohen Preis seiner Nacktbilder?

Clemens Schick nackt

Die Bilder von Clemens entstanden bereits im Jahr 2001. Sie wurden von der amerikanischen Star-Fotografin Nan Goldin geschossen. Clemens ist dabei in einer pikanten Pose mit einem anderen Mann zu sehen. Die Fans von Clemens sind jedenfalls begeistert. Das Bild von Clemens mit dem Titel "Jens Hand on Clemens Back" kann für 3559 Euro ersteigert werden.