Traurige Neuigkeiten aus Hollywood: Holocaust-Überlebender und Schauspieler Curt Lowens ist tot. Der Star ist im Alter von 91 Jahren verstorben.

Curt Lowens: Schlimmer Sturz

Wie der "Hollywood Reporter" berichtet, soll Curt Lowens vor einiger Zeit gestürzt sein gestürzt. Am Montag verstarb er in einem Reha-Zentrum in Beverly Hills. Ob der Sturz etwas mit seinem Tod zu tun hat, ist nicht bekannt.

Curt Lowens rettete Leben

Curt Lowens war nicht nur ein toller Schauspieler. Auch sien Leben liest sich wie ein Drehbuch. Curt Lowens wurde als Sohn jüdischer Eltern in Polen geboren. 1943 sollten er und seine Familie nach Auschwitz deportiert werden. Doch sie hatten Glück. Durch Beziehung von Curt Lowens Vater kamen sie frei. Später schloss sich Curt Lowens der Widerstandsbewegung an. Dabei rettete er 123 jüdischen Kindern und Erwachsenen das Leben, weil er sie zu Familien brachte, um sie dort zu verstecken

Curt Lowens drehte über 100 Filme

Nach dem Krieg wanderte Curt Lowens schließlich nach Amerika aus und begann eine grandiose Karriere als Schauspieler. Er drehte über 100 Filme! Darunter z.B. "Die Hindenburg", "Wonder Woman", "Mission: impossible", "The A-Team", "General Hospital" oder "Illuminati". Nun trauert die Welt um ein großes Idol...